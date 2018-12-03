В Челябинске ротвейлера привязали к дереву и оставили умирать на морозе

В Челябинске выявлен очередной факт жестокого обращения с животным. Хозяин ротвейлера привязал свою собаку к дереву и оставил умирать на морозе. Чтобы пес не мог «позвать на помощь», на него надели намордник.

Трясущегося, замершего и напуганного пса обнаружили волонтеры приюта для животных «Наш дом» на лыжной базе на северо-западе Челябинска.

«Очевидно, что пса привязал там хозяин, и судя по снегу вокруг дерева и отеку морды от намордника, пёс там пробыл либо с вечера субботы, либо его привязали этой ночью. Пес либо очень мелкий, либо молодой, но с ужасными зубами. Врачи дали ему около трёх лет. Чем думал «хозяин», оставляя пса на медленную холодно-голодную смерть? 21 век, а вы вывозите своих питомцев в лес и привязываете к дереву в наморднике в мороз», - сетуют волонтеры.

Сейчас собака находится в приюте и ее жизни ничего не угрожает. Волонтеры ищут ей нового, заботливого хозяина.