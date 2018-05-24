Челябинец, угрожавший взорвать многоквартирный дом, задержан

Житель Челябинска, поссорившись с сожительницей, стал угрожать взорвать многоквартирный дом в Металлургическом районе.

ЧП произошло вечером 24 мая. Как сообщили собственные источники в правоохранительных органах, между сожителями произошла ссора. Мужчина выстрелил в женщину из травматического ружья. Было ранение по касательной. По сведениям источника, мужчина вскрыл себе вены.

«Данное происшествие зафиксировано. На месте работает оперативная группа. Об угрозах мужчина кричал из окна», - сообщили в региональном полицейском главке. На месте также работали сотрудники Росгвардии, МЧС. Прибыла и бригада скорой помощи. Жителей попросили покинуть свое жилье.

Как стало известно на момент публикации материала, сотрудниками СОБРА, ГУ ФСИН и ФСБ мужчина задержан.

По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.