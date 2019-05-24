Челябинец взял в пункте проката велосипед и продал его

В Челябинске будут судить местного жителя, который взял двухколесного железного «коня» и продал его на сайте объявлений. Покупатель на подержанный велосипед нашелся практически сразу.

В полицию Курчатовского района Челябинска обратилась директор фирмы по прокату велосипедов, расположенной в Курчатовском районе, которая сообщила, что мужчина взял в аренду двухколесную технику и не вернул ее. Ущерб женщина оценила в десять тысяч рублей.

По данному факту в районном отделе полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».

«В ходе проведения мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, полицейские установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественного преступления», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Арендованный велосипед ушлый челябинец тут же решил продать на Avito. Покупатель нашелся сразу. Он к уголовной ответственности привлекаться не будет, потому что не знал, что покупает краденный велосипед.

В отношении «продавца» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.