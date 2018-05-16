Челябинск накрыло дымом и гарью от лесных пожаров

Челябинск накрыло дымом от лесных пожаров. Возгорания сухой травы произошли сразу в нескольких районах. Сильный ветер усугубляет ситуацию.

«Природные пожары окружили Челябинск. Основные возгорания в Сосновском районе. Город накрыло волной дыма. Сильный ветер несет гарь в сторону города. К нам в службу поступает множество звонков. В скором времени ветер поменяет направление, и дым постепенно рассеется», - пояснили агентству в ЕДДС города.

Фото и видео из группы в ВК Наш Челябинск

Челябинцы делятся информацией о пожарах в соцсетях. Так, сейчас горит трава в районе посёлков Северного, Вавиловца и Интернационалиста. Ольга Галкина рассказывает, что сильный пожар в районе конюшни в Кременкуле. Сильный пожар начался в районе Шершней. Отдельные возгорания наблюдаются в Металлургическом районе.

«Центр города затянуло вонючим дымом, видимость совсем упала. ЧТЗ в дыму», - пишут челябинцы в соцсетях. «В Ленинском районе после полуночи поднялся ветер, и с закрытыми окнами на всю квартиру запахло гарью», - жалуются горожане. «Калининский и Ленинский весь в дыму. Даже евроокна не помогают. Поднялся очень сильный ветер», - рассказывают очевидцы.