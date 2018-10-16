Челябинские полицейские поймали в поезде наркомана

Сотрудники патрульно-постовой службы линейной полиции на станции Златоуст при проверке пассажирского поезда поймали 30-летнего мужчину при курении в тамбуре поезда. при досмотре личных вещей у мужчины обнаружили пакет с травой бурого цвета.

Южноуральские полицейские во время рейда по вагонам пассажирского поезда №102 «Пенза-Нижневартовск» составили административный протокол на пассажира за курение в тамбуре. Силовики обратили внимание на неадекватное поведение мужчины и решили осмотреть его багаж.

При осмотре сумки полицейские нашли в вещах пассажира бумажный сверток с растительной массой бурого цвета. Исследование показало, что изъятое вещество является гашишем. Масса наркотического средства составила 0,21 грамма.

В отношении 30-летнего жителя Челябинска транспортными полицейскими был составлен еще один административный протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. За употребление наркотического средства судом задержанному мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.