Челябинские полицейские раскрыли кражу сотового телефона у проводника поезда

Челябинские сотрудники линейного пункта полиции на станции Челябинск оперативно раскрыли кражу сотового телефону у проводника пассажирского поезда. Теперь злоумышленнику грозит реальный срок за преступление по части 1 статьи 158 (кража).

Преступление было совершено в начале октября этого года. Во время подготовки состава к рейсу, неизвестный похитил сотовый телефон из вагона и скрылся в неизвестном направлении. Проводница заявила о пропаже своего гаджета в дежурную часть линейного пункта полиции станции Челябинск.

Во время оперативно-розыскных мероприятий оперативники выяснили, что проводница оставила свой мобильный телефон на зарядке напротив купе проводников. В это время в вагон пассажирского состава вошел мужчина. Он знал, что поезд скоро отправят на станцию Челябинск-Главный. Проехав в пустом вагоне до железнодорожного вокзала, мужчина перед выходом похитил сотовый и вышел из поезда.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, через два дня после заявления о пропаже оперативники задержали злоумышленника уже на новом месте работы. В ходе личного досмотра у подозреваемого мужчины был обнаружен и изъят похищенный телефон.

В настоящее время дознавателями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.