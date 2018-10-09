Челябинские таможенники задержали контрабандиста, везущего запрещенное вещество в Казахстан

Южноуральский предприниматель вез в Казахстан на реализацию аккумуляторную серную кислоту, но по документам оформил груз, как жидкое стекло. Бдительные таможенники обнаружили подвох и арестовали опасный товар. С бизнесменом стали работать.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе областной челябинской таможни, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.03.2011, данное химическое вещество относится к составляющим наркотических и психотропных веществ. Для его провоза через государственную границу необходимо наличие разрешения МВД России. Такого разрешения на провоз 700 килограммов аккумуляторной серной кислоты у предпринимателя не было. Поэтому бизнесмен пошел на подлог документов, и, соответственно, попал под уголовную статью.

После всех официальных проверок, в отношении недобросовестного челябинского бизнесмена возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ - незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС прекурсоров наркотических средств. Наказание за такую предпринимательскую деятельность предусматривает максимальную меру наказания в виде лишения свободы сроком до семи лет в колонии строгого режима.