Челябинский чиновник признал себя взяточником

Заместителю главы Металлургического района Челябинска Олегу Спицыну предъявлено обвинение в получении взятки по части третьей статьи 290 УК РФ. Вину в совершенном преступлении чиновник признал.

Олег Спицын по состоянию здоровья госпитализирован. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, по данным следствия, Спицын получил взятку в размере 120 тысяч рублей от частного предпринимателя за заключение с ним в мае 2018 года муниципального контракта на покос травы в Металлургическом районе.

Интенсивное кошение травы в Челябинске началось после критики полпреда президента в УрФО Николая Цуканова. Глава города Евгений Тефтелев, получив от него нагоняй, на аппаратном совещании в середине августа обрушился с критикой на глав районных администраций. Градоначальник тогда подчеркнул: критика полпреда справедлива.

В этот понедельник, 22 октября, Тефтелев прокомментировал задержание Спицына, отметив, что глава Металлургического района Сергей Кочетков полностью в курсе ситуацию и оказывает силовикам содействие в расследовании.