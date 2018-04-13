Челябинский облсуд огласил приговор участникам бунта в ИК-6 Копейска в ноябре 2012-го

Челябинский областной суд сегодня, 13-го апреля, завершил оглашение приговора по уголовному делу о массовых беспорядках в исправительной колонии №6 Копейска. На скамье подсудимых находились 17 заключенных (в том числе бывших) копейской «шестерки», отбывавших наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Суд признал Ахмедова, Баязитова, Велиева, Камалетдинова, Киселева, Малашенко, Набиуллина, Рагима, Слепцова, Терехина, Локтионова виновными в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.212 УК РФ), Ахметшина, Гурова, Кондратьева, Лощенко, Полещука и Коломейцева - в участии в массовых беспорядках (ч.2 ст.212 УК РФ). Коломейцев также признан виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ).

«Судом установлено, что отбывавшие наказание в ИК-6 заключенные, недовольные условиями содержания и законными ограничениями своих прав, не желая соблюдать правила внутреннего распорядка и пытаясь добиться освобождения руководства колонии от своих должностей, договорились организовать в учреждении массовые беспорядки и участвовать в них», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

По ее словам, поводом для бунта стали требования некоторых сотрудников колонии о передаче денег осужденными и их родственниками под видом добровольного оказания помощи.

Организаторы, в числе которых были Камалетдинов, Баязитов, Киселев, Ахмедов, Рагим, путем личных уговоров привлекли к участию в бунте других осужденных (не менее 1100 человек), кроме того, - своих знакомых, находившихся за пределами ИК-6. Последним они сообщили о плане и попросили прийти на прилегающую к колонии территорию 24 ноября 2012 года, имея при себе биты, бутылки, палки и другие предметы для воспрепятствования действиям сотрудников спецподразделений по подавлению волнений.

В назначенный день заключенные, после того, как прозвучал единый сигнал о начале беспорядков, самовольно перестали выполнять требования сотрудников администрации. Они взобрались на крышу здания отрядов, где развесили провокационные плакаты, криками призывали поддержать их и применять насилие к заключенным, сотрудничающим с администрацией и отказавшимся поддержать протест.

Одновременно Ахмедов, Малашенко, Набиуллин, Рагим, Баязитов и участники из других отрядов открыли ворота локальных участков, навалившись на них общей массой, вышли в режимный коридор и стали беспрепятственно ходить по территории. Массовые беспорядки сопровождались насилием и погромами.

Кроме того, ко входу колонии прибыли родственники, друзья и знакомые осужденных – около 250-ти человек, бросавшие камни, стеклянные бутылки, куски наледи в оцепление сотрудников ОМОН и пытавшиеся перевернуть автомобиль полиции. Рагим и другие неустановленные организаторы при помощи скрытых средств мобильной связи координировали действия участников массовых беспорядков за пределами колонии.

Бунт в ИК-6 продлился с 24-го по 26-е ноября.

«В судебном заседании подсудимые вину не признали, поясняя, что события в ИК-6 были не массовыми беспорядками, а мирной акцией протеста, на которой они отстаивали свои права», - сообщила Евгения Нациевская.

При назначении наказания в качестве отягчающего обстоятельства всем, кроме Ахмедова, Ахметшина и Коломейцева, суд признал наличие в действиях осужденных рецидива преступления. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел состояние здоровья большинства из осужденных, наличие у них на иждивении малолетних либо несовершеннолетних детей, у некоторых также - активное способствование следствию.

Суд приговорил Локтионова к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет; Ахмедова, Баязитова, Велиева, Камалетдинова, Киселева, Малашенко, Набиуллина, Рагима, Слепцова, Терехина к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 4 лет до 4 лет 10 месяцев; Ахметшина, Гурова, Кондратьева, Лощенко, Полещука - от 2 лет 8 месяцев до 3 лет 11 месяцев лишения свободы. Коломейцеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года.

Локтионов будет отбывать наказание в колонии особого режима, Ахметшин и Ахмедов - в колонии общего режима, остальные - строгого.

Уголовное дело содержит около 150 томов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.