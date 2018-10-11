Челябинский предприниматель разбился на своем автомобиле в Крыму

В среду, 11 октября, в социальных сетях появилось короткое видео страшной аварии в Крыму, под Симферополем. Оказалось, за рулем автомобиля «Хонда» находился челябинский бизнесмен, основатель компании «Небо» Артем Мазанов. Авария произошла на объездной дороге Симферополь-Дубки.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП Крым» в социальных сетях, иномарка снесла все, что находилось на ее пути, на расстоянии 50 метров. Ехавший за Артемом другой автомобилист рассказал, что машина неожиданно стала вилять и на мгновение перестала слушаться водителя. В итоге через отбойник въехала в чужой двор и перевернулась. Машина восстановлению не подлежит.

Проезжавшие мимо автомобилисты остановились для того, чтобы перевернуть автомобиль и вытащить из него нашего Артема Мазанова. Затем стали тушить иномарку. Кто-то вызывал скорую помощь, которая приехала незамедлительно. Артема отправили в травматологию Симферопольской городской больницы. Сейчас его состояние стабилизировалось, он может общаться со своими друзьями и близкими.

«К сожалению, за рулём этой машины был я. Машина восстановлению не подлежит, я надеюсь, что скоро поправлюсь, - пишет в социальных сетях Артем Мазанов. - Огромное спасибо людям, которые вызывали скорую и МЧС, тем, кто тушил машину и вытаскивал меня. Всем кто проявил участие, низкий поклон вам, друзья. Без вас меня, наверное, уже не было».

К великому счастью, челябинский предприниматель остался жив, только сильно повредил ноги. Сейчас он находится в травматологии симферопольской больницы. Ему срочно необходимо хирургическое вмешательство. В Крыму, как выяснилось, врачи не смогут сделать все необходимое. Сейчас главная проблема - транспортировка Артема в Челябинск.

Друг Артема, Валерий Мыздриков сообщил информационному агентству «Урал-пресс-информ» о том, что в Крыму у Артема есть друг, который сейчас помогает челябинскому предпринимателю. Ведутся переговоры об отправке Артема Мазанова в Челябинскую область. Сам же Валерий Мыздриков уже написал письмо в региональное министерство здравоохранения с просьбой помочь человеку, который немало делает для своего города.

«Артем жив, прохожие не пострадали, ноги и руки - дело поправимое, и больше вопрос цены и мастерства специалистов, - говорит Валерий Мыздриков. - Надо добраться в родные края и решить, кто лучше справится с работой, чтобы минимизировать последствия».

Челябинский бизнесмен Артем Мазанов стал знаменит, когда к Чемпионату мира по футболу со своими помощниками сконструировал огромный футбольный мяч. Однако в Челябинске местные власти его не поняли, и мяч-рекордсмен пришлось отдать в другой город. В крымском Симферополе Артем Мазанов находился в служебной командировке по вопросам расширения бизнеса.

Фото и видео из личного архива Артема Мазанова