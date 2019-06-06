Присылайте свои новости

Судебные приставы Калининского района Челябинска сумели распутать клубок изменений в персональных данных должницы, семь раз обращавшейся в ЗАГС за сменой фамилий и отчеств, и взыскать с нее более 300 тысяч рублей задолженности.

Судебные приставы Челябинска едва не запутались в многочисленных сменах фамилий и отчеств должницы. Сначала она поменяла документы, выйдя замуж, а затем, видимо, после развода, смена персональных данных стала какой-то манией. Женщина за девять лет много раз меняла фамилии и отчества. Она была Мариной Романовной, затем Леопольдовной, Гербертовной, Игоревной, Эдвардовной. С последним отчеством она и осталась при очередной – седьмой, смене фамилии, которая произошла в связи со вторым браком, и под которой ее все-таки нашли и принудили погасить долги.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, в собственности женщины имелся автомобиль Mercedes 2010 года. Числился он под второй фамилией должницы, которая к моменту возбуждения исполнительных производств уже вновь изменила свои паспортные данные. К тому же в исполнительных документах было четыре адреса регистрации и проживания должницы.

Однако имущество – автомобиль Mercedes, было найдено, его ждал арест, о чем приставы и сообщили владелице. Но супруг женщины не согласился с таким сценарием и, попросив квитанции, тут же оправился оплачивать долги благоверной. Судебные приставы сказали женщине, что в следующий раз женщине не стоит увлекаться сменой фамилий и отчеств, чтобы уйти от оплаты долгов.

На основании данных фактов все исполнительные производства в отношении должницы окончены фактическим исполнением.