Дело директора Нового художественного театра Челябинска Богверадзе передано в суд

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора «Новый художественный театр» Виталия Богверадзе, обвиняемого в совершении 11 преступлений - растрате в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, мелком взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями.

«По версии следствия, обвиняемый Виталий Богверадзе в 2016-2017 годах составлял и подписывал договоры на выполнение работ, которые фактически выполнены не были. Таким образом, было похищено 3 миллиона 100 тысяч рублей бюджетных денег, которые управление культуры Челябинска выделяло на проведение торжественных городских мероприятий», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Богверадзе с апреля 2014 года занимал должность директора муниципального автономного учреждения «Кино-театральный центр для детей и молодежи «Спартак», который в дальнейшем переименован в «Новый Художественный театр».

Похищенные деньги выделялись на проведение в 2016-2017 годах торжественной церемонии награждения победителей смотра-конкурса «Чистый город – 2016», V международного фестиваля-лаборатории спектаклей малых форм «Человек театра» и мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, деньги из бюджета были выделены на церемонии вручения премий работникам культуры и искусства «Золотая Лира», мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на проведение традиционного фестиваля под открытым небом «Глаголь добро», посвященный дню Славянской письменности и культуры, мероприятий, посвященных памяти Сумина, проведения «Дня памяти и скорби» и оказание транспортные услуг для проведения новогодних утренников в 2016 году.

Часть мероприятий либо не проводилась, либо проводилась в неполном объеме.

«В результате противоправных действий Виталия Богверадзе дезорганизована деятельность возглавляемого им учреждения, что выразилось в непроведении либо ненадлежащем проведении в 2016 – 2017 годах культурно-массовых мероприятий и мероприятий репертуарного характера». Противоправные действия Богверадзе повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в целом, а также причинение имущественного ущерба», - добавила Наталья Мамаева.

Вину в совершении преступлений Виталий Богверадзе признал полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Задержан Виталий Богверадзе был 20 октября.

Богверадзе проходит также фигурантом уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя аппарата Челябинской городской Думы Юрия Чанова. Чиновник обвиняется в получении от экс-директора взятки в особо крупном размере - 300 тысяч рублей.