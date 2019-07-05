Дело экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова направлено на новое рассмотрение

Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Челябинска Сергея Давыдова, приговоренного к штрафу за злоупотребление служебными полномочиями (изначально обвинялся в мошенничестве), направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе. Соответствующее решение приняла сегодня, сегодня, пятого июля, апелляционная инстанция Свердловского областного суда по доводам представления прокурора Челябинской области.

Напомним, пятого марта 2019 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями».

Обвиняемому был назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. С таким решением не согласился прокурор Челябинской области Виталий Лопин и подал апелляционную жалобу.

«Согласно обвинению, Давыдов в период времени с ноября 2011 года по декабрь 2014 года, занимая должность главы администрации Челябинска, злоупотребляя служебными полномочиями из корыстной заинтересованности, дал устное указание подчиненному о заключении договора между теплоснабжающей организацией – МУП «ЧКТС» и организацией по приему от населения платежей за коммунальные услуги – ООО «ГЦНКП», в состав участников которого входили две организации аффилированные Давыдову», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как уточнили в надзорном ведомстве, 37 миллионов рублей ООО «ГЦНКП» перечислило на расчетные счета аффилированных Давыдову обществ. Из них 12 миллионов рублей были перечислены ИП «Давыдов В.И.».

В надзорном ведомстве считают, что при расследовании допущены существенные нарушения норм УПК, неверно квалифицированы действия обвиняемого Сергея Давыдова.

Апелляционной инстанцией Свердловского областного суда по доводам представления прокурора Челябинской области отменено постановление Советского районного суда Челябинска. Дело направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», уголовное дело в отношении Давыдова изначально было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Затем по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову было переквалифицировано на более мягкое - часть 1 статьи 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности».

По первой статье предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. А наказание за использование служебного положения в корыстных целях предусматривает штраф лишь в размере 80 тысяч рублей и возможное лишение свободы на срок до 4 лет. Но и от этого мягкого наказания бывший прокурор и глава администрации Челябинска избежал, отделавшись лишь небольшим штрафом.

Ранее Давыдову уже удалось избежать наказания за антиконкурентный сговор близких к нему компаний.