Дело экс-руководителя пенсионного фонда Магнитогорска передано в суд

Уголовное дело экс- руководителя пенсионного фонда Магнитогорска Любови Штейн передано в суд. Она обвиняется в получении взятки и злоупотребления должностными полномочиями.

Прокуратурой Ленинского района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней Любови Штейн.

«По версии следствия обвиняемая, занимая должность начальника управления пенсионного фонда, в период с января 2016 по июнь 2018 года в рабочее время освобождала от исполнения непосредственных обязанностей уборщицу служебных помещений, используя ее труд в личных целях по уходу и присмотру за несовершеннолетним внуком», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

За это уборщица получала повышенные премии.

Также выяснилось, что Любовь Штейн, в 2017 году предоставила банку персональные данные граждан. Взамен получила 61 тысячу 420 рублей. Деньги кредитной организацией были перечислены на счет дочери обвиняемой под видом оказания материальной помощи от работодателя.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Любовь Штейн сейчас находится под домашним арестом. В ходе предварительного следствия обвиняемая во всем призналась и заключила досудебное соглашение.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд.