Дело убийцы финалистки конкурса «Mrs World Russia» Ксении Мецгер передано в суд

Автомеханик Александр Магиленец из Магнитогорска (Челябинская область) предстанет перед судом за убийство финалистки конкурса «Mrs World Russia» Ксении Мецгер. Он забил девушку металлической кувалдой, чтобы завладеть ее автомобилем.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Магнитогорска. он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство из корыстных побуждений» и «Причинением тяжкого вреда здоровью».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», днем 16 июля Александр Магиленец встретился с финалисткой конкурса «Mrs World Russia» Ксенией Мецгер, которая хотела продать автомобиль «Шкода Октавиа». Обвиняемый предложил вечером приехать в автосервис на улице Советской, где он работал. Парень объяснил, что хочет получше осмотреть автомобиль.

«Там он напал на нее, нанеся металлической кувалдой, ломом и неустановленным предметом множество ударов, после чего задушил металлическим тросом», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Тело убитой Магиленец вывез в лесополосу в Кизильском районе. Некоторое время он водил следствие за нос. Магнитогорец заявлял, что отдал женщине деньги, после чего она уехала на такси. Больше суток Ксению Мецгер искали волонтеры и полицейские. Потом следователям удалось разговорить обвиняемого, и он во всем признался.

У погибшей остался маленький ребенок и муж, который во время убийства находился в США. За полгода до трагедии семья переехала туда. Летом этого года Ксения Мецгер вернулась в Магнитогорск, чтобы навестить родителей и продать тот самый автомобиль, из-за которого её и убили.

В рамках уголовного дела потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму свыше трех миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.