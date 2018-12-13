Убийца финалистки конкурса «Mrs World Russia» Ксении Мецгер из Магнитогорска Новый год встретит в СИЗО

Убийце финалистки конкурса «Mrs World Russia» Ксении Мецгер из Магнитогорска продлили срок заключения под стражей. 24-летний автомеханик Александ Магиленец, забывший ее молотком, Новый год встретит на нарах.

Орджоникидзевский районный суда Магнитогорске продлил срок заключения под стражей Александру Магиленцу, обвиняемого в жестоком убийстве Ксении Мецгер из-за иномарки. Он пробудет в СИЗО минимум до 17 февраля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», магнитогорца обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Убийство из корыстных побуждений» и «Причинением тяжкого вреда здоровью». По версии следствия, днем 16 июля Магиленец встретился со своей жертвой, которая хотела продать автомобиль «Шкода Октавиа». Обвиняемый предложил вечером приехать в автосервис на улице Советской, где он работал. Парень объяснил, что хочет получше осмотреть автомобиль.

Вечером в том самом автосервисе Магиленец убил владелицу автомобиля, несколько раз ударив её молотком по голове. Тело убитой он вывез в лесополосу в Кизильском районе. Некоторое время он водил следствие за нос. Магнитогорец заявлял, что отдал женщине деньги, после чего она уехала на такси. Больше суток Ксению Мецгер искали волонтеры и полицейские. Потом следователям удалось разговорить обвиняемого, и он во всем признался.

Отметим, что у погибшей остался маленький ребенок и муж, который во время убийства находился в США. За полгода до трагедии семья переехала туда. Летом этого года Ксения Мецгер вернулась в Магнитогорск, чтобы навестить родителей и продать тот самый автомобиль, из-за которого её и убили.