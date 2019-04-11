Депутат сельского поселения Пластовского района попался на браконьерстве

В Челябинской области депутат Борисовского сельского поселения Валерий Жевнин подозревается в незаконной охоте. Решается вопрос о предъявлении обвинения народному избраннику.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Борисовского сельского поселения Пластовского муниципального района Валерия Жевнина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконная охота с использованием своего служебного положения»

«По данным следствия, подозреваемый, являясь председателем правления Пластовского районного отделения региональной общественной организации «Союз обществ охотников и рыболовов Челябинской области», находясь в лесном массиве Пластовского района, незаконно добыл на охоте трех кабанов, причинив ущерб в сумме более 300 тысяч рублей», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

После задержания сотрудником отдела федерального государственного надзора регионального министерства Валерий Жевнин внес в незаполненные путевки и разрешения на охоту данные, стараясь придать видимость законной добычи животных.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения.