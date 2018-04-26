Директор межобластной ветлаборатории, обвиняемый в получении взятки, еще два месяца проведет в СИЗО

Суд продлил срок содержания под стражей директору ФБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория». Виктор Тихонов останется под стражей до 26 июня.

Центральным районным судом Челябинска рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Виктора Тихонова.

Являясь директором ФБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория», обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

«Следователь обратился с ходатайством о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, мотивируя невозможностью закончить предварительное следствие до истечения срока содержания обвиняемого под стражей и отсутствием оснований для изменения меры пресечения. Прокурор полагал ходатайство следователя обоснованным и подлежащим удовлетворению по изложенным в нем основаниям», - сообщили в пресс-службе суда Центрального района Челябинска.

Обвиняемый и защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили изменить меру пресечения на домашний арест.

Прокурор и следователь возражали против изменения меры пресечения в отношении Тихонова

Суд при вынесении решения учел то обстоятельство, что Тихонов обвиняется в совершении преступления корыстной направленности, будучи лицом, осуществляющим управленческие функции в федеральном государственном бюджетном учреждении.

Кроме того, обладает обширными связями в органах власти, предпринимательских кругах и в силу ранее занимаемого должностного положения и полномочий может оказать давление на свидетелей, часть из которых находилась в его непосредственном подчинении, чем воспрепятствует производству предварительного расследования.

Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемому до 26 июня 2018 года.

В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании Виктору Тихонову меры пресечения в виде домашнего ареста отказано.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.