Дубровский потребовал уволить с «волчьим билетом» санитаров, издевавшихся над пациентом психоневрологической больницы

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал применения максимально жестких мер в отношении санитаров, издевавшихся над 72-летним пациентом из Магнитогорской психоневрологической больницы №5, и руководителя лечебного учреждения.

Напомним, видео с издевательствами над больным стариком, снятое на камеру мобильного телефона, попало в социальные сети.

«Это возмутительный случай! Нет никакого разумного объяснения произошедшему, это циничное издевательство над пожилым человеком», - считает Борис Дубровский.

Губернатор потребовал применить максимально жёсткие меры в отношении издевавшихся над пожилым пациентов санитаров. «В короткие сроки установить всех виновных. Они должны быть немедленно выгнаны из медицинского учреждения с «волчьим билетом», с позором», - распорядился глава региона.

Борис Дубровский считает, что необходимо разобраться и с руководителем больницы, где безнаказанно происходят такие события. «По моему мнению, он находится не на своем месте», - уверен губернатор.

Глава региона считает, что все материалы по данному возмутительному случаю необходимо передать в правоохранительные органы. «Виновные в этом инциденте должны понести самое суровое наказание», - потребовал Борис Дубровский