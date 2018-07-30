Двое мужчин упали с моста в Миассе, одного спасти не удалось

Из Миасса (Челябинская область) выловили бездыханное тело мужчины, который упал с моста в реку и самостоятельно не смог выбраться.

Вечером 27 июля специалистам миасского отряда поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области поступило сообщение о том, что двое мужчин упали с моста в реку Миасс.

Одного упавшего вытащили очевидцы, а второго предстояло найти спасателям. Первый день поисков не дал результатов. В субботу, 28 июля, утонувший был обнаружен в пяти метрах от места падения по течению. Тело вытащили на берег и передали сотрудникам полиции.

Фото поисково-спасательной службы области