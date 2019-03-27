«Дядя Сережа», обвиняемый в изнасиловании детей из интерната Лазурного, останется под домашним арестом

В Челябинской области продолжается расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Сергея Кокорина, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников коррекционной школы-интерната, расположенной в поселке Лазурном.

Сегодня, 27 марта, Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства в отношении Сергея Кокорина, продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 мая 2019 года.

«Областной суд частично удовлетворил ходатайство следователя, просившего продлить срок меры пресечения до 30 июня 2019 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Как уже сообщало агентство, 51-летний индивидуальный предприниматель «дядя Сережа», используя формально выданное ему разрешение, посещал детский дом якобы с целью оформления опеки над ребенком. На самом деле следствие подозревает, что он совершал над воспитанниками интерната насилие. Детей он просил называть себя «дядей Сережей». СКР возбудил против него уголовное дело по пункту «Б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Кроме того, первоначально были отстранены от работы четыре сотрудника учреждения, которые подозревались в причастности к совершению преступления. Потом в СКР заявляли, что на сегодня у следствия нет оснований для отстранения их от занимаемых должностей, и педагоги вернулись к работе. Руководитель детского дома уволена.