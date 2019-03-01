«Единая Россия» приостановит членство задержанного главы Чебаркуля Сергея Ковригина

Партия «Единая Россия» приостановит членство главы Чебаркульского городского округа (Челябинская область) Сергея Ковригина, подозреваемого в получение взятки.

Как сообщили в Челябинском региональном отделении партии, соответствующее решение примет в понедельник, 4 марта, местный политический совет на основании пункта 4.4.4 Устава ВПП «Единая Россия».

В ЕР уточнили, приостановка членства осуществляется на основании факта возбуждения уголовного дела следственными органами СК РФ по Челябинской области.

Как уже сообщало агентство, Ковригин подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за передачу им муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Если вина Ковригина будет доказана, то его после вынесения судом вердикта исключат из партии. Если все обвинения будут сняты, то его вновь восстановят в рядах единороссов.

Параллельно расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество в особо крупном размере» при хищении денег при покупке детсада в Чебаркуле. Первым обвиняемым в этом деле стал Сергей Богатырев, проводивший оценку здания.

Напомним, ранее единоросс, губернатор Челябинской области Борис Дубровский предупреждал глав Чебаркуля и Златоуста (Сергея Ковригина и Вячеслава Жилина) о неминуемой отставке, если силовики выявят в их работе нарушения. Первый задержан, ко второму у правоохранительных органов тоже появились вопросы.