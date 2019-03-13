Единороссы подключились к проверке качества очистки крыш в домах Челябинской области после трагедии в Симе

Качество очистки крыш от снега и ледяных навесов в многоквартирных домах Челябинской области теперь будут контролировать активисты «Единой России» и координаторы проекта «Школа грамотного потребителя»

Партия оперативно инициировала проведение проверок в муниципалитетах после трагедии в городе Сим, где 12 марта на 61-летнюю женщину днем упала ледяная глыба с крыши одного из многоэтажных домов. От полученных травм местная жительница скончалась на месте.

Как сообщил региональный координатор проекта, заместитель Секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Александр Мотовилов, сегодня администрация города Сим совместно с активом партии начали проверку многоквартирного жилого фонда на наличие ледяных навесов на кровлях крыш, угрожающих жизни горожан.

«В марте в Челябинской области температурный режим и количество осадков превысили ежегодную норму, в связи с чем перед управляющими компаниями и ТСЖ была поставлена задача своевременно ликвидировать ледяные навесы с крыш многоквартирных домов», - подчеркнул Александр Мотовилов. Контролировать ситуацию должны Государственная жилищная инспекция, представители исполнительной власти на местах, надзорные ведомства. Партийный проект «Школа грамотного потребителя» подключится к этой работе, чтобы усилить контроль в данной области и не допустить повторения подобных ситуаций

По факту гибели женщины была проведена доследственная проверка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Губернатор Борис Дубровский сегодня, 13 марта, в ходе рабочего совещания с главами городов и районов подчеркнул, что женщина погибла «из-за упавшей с крыши глыбы льда, которую не убрала своевременно управляющая компания».

Прокуратура уже инициировала проверку управляющей компании ООО «Симское ЖКХ», которая обслуживает этот дом.

Борис Дубровский потребовал от глав муниципальных образований сконцентрировать внимание на проведении сезонных работ, чтобы не допустить впредь трагических случаев.