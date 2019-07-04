Присылайте свои новости

В исправительной колонии №25 Златоуста (Челябинская область) пресечена попытка доставки запрещенных предметов с помощью квадрокоптера. Нарушитель уже задержан, с ним работают следователи.

Запрещенные предметы злоумышленник завернул в свертки и упаковал в пластиковые бутылки. В ходе осмотра были обнаружены: семь сотовых телефонов, три зарядных устройства к ним, пять сим-карт, USB кабель в количестве пяти штук, а также три пары наушников и портативный аккумулятор.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, сотрудники оперативного отдела ИК-25 ГУФСИН области совместно с сотрудниками отдела полиции города Златоуста на прилегающей к колонии территории задержали жителя города Екатеринбурга.

Мужчина пытался осуществить в режимное учреждение доставку запрещенных предметов с помощью летательного аппарата.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.