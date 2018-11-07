Экс-глава администрации Миасса Станислав Третьяков задержан по подозрению в получении взятки

Экс-глава Миасса (Челябинская область) задержан по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 145 тысяч рублей, которые Станислав Третьяков получил от коммерческих структур за предоставление земельных участков без аукционов.

Сегодня, седьмого октября, сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали экс-главу Миасса Станислава Третьякова. В момент прихода силовиков бывший чиновник находился в кабинете действующего мэра города Григория Тонких.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в правоохранительных органах, Станислав Третьяков подозревается в получении взятки в размере 145 тысяч рублей. Деньги им якобы были получены от коммерсантов, когда он был заместителем градоначальника и председателем комитете по имуществу и земельным отношениям Миасса. За взятку Третьяков обещал предоставить земельные участки в поселке Сыростан без проведения аукционов.

«Уголовное дело в отношении Станислава Третьякова возбудило следственное управление Следственного комитета по Челябинской области по оперативным материалам УФСБ по региону. Сотрудники ведомства и выявили это преступление», - сообщила официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Марина Горлевская.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков прокомментировать информацию обещал позднее.

Напомним, в 2017 году СКР уже сообщал о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество с использованием должностных полномочий или в крупном размере». Поводом для возбуждения дела послужил выделенный в 2016 году без торгов земельный участок в поселке Сыростан. В рамках расследования уголовного дела были допрошены экс-начальник МУП «Архитектурно-проектировочный центр» Татьяна Иванникова, специалист финансового управления администрации Миасса Светлана Велюга и теперь уже бывший глава Миасса Геннадий Васьков. А в июле 2017 года были проведены обыски в фирме Станислава Третьякова. Силовики искали документы о выделении земельных участков.