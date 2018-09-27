Экс-глава МУП «ГорЭкоЦентр» пока останется на свободе

Центральный районный суд Челябинска не удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу бывшего директора МУП «Городской экологический центр» Челябинска Игоря Галичина.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Центральном районном суде, суд отказался удовлетворить ходатайство следователя. В настоящий момент в отношении Игоря Галичина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в прошлом году, и дополнительного эпизода – в этом году.

Игорю Галичину предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями», по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата в особо крупном размере» и «пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

На заседании Галичин рассказал, что он женат, воспитывает двоих детей, в настоящее время не работает. Напомним, Галичин покинул пост руководителя МУПа 24 сентября 2018 года.

Следователь отметил, что Горэкоцентр (пока Галичин еще был его руководителем) незаконно заключил контракты с ООО «Горэкоцентр+» на вывоз мусора (после запрета прокуратуры на деятельность МУПа). Экс-руководитель пояснил, что договор был заключен 18 сентября на законных основаниях после частичного снятия запрета.

Рассмотрев все представленные аргументы, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу.

Кроме того, на заседании было продлено до 24 ноября 2018 года следствие по уголовному делу о мошенничестве.

Как уже сообщало агентство, 24 сентября прокуратура потребовала возбудить еще одно уголовное дело в отношении Галичина по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей на посту директора «Горэкоцентра», в результате чего в городе наступил мусорный коллапс. Сегодня были возбуждены уголовные дела о халатности в отношении руководства МУП «Горэкоцентр» и администрации Челябинска.