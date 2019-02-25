Экс-главе администрации Миасса Третьякову отказали в проведении независимого полиграфа

Следствие отказало бывшему главе администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станиславу Третьякову, обвиняемому в получении взятки, в прохождении независимой экспертизы на полиграфе (детекторе лжи).

Напомним, Станислав Третьяков своей вины не признает и сам настаивал на проверке своих показаний на «детекторе лжи». В декабре прошлого года следователь одобрил ходатайство обвиняемого о прохождении экспертизы у полиграфолога.

Как пояснил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат обвиняемого Сергей Колосовский, следствие назначило для проведения психофизиологической экспертизы эксперта из штата отдела криминалистики СУ СКР по Челябинской области.

Но обвиняемый написал заявление об отводе этого эксперта, мотивируя это тем, что данный эксперт находится в прямой зависимости от руководства следственного органа. Третьяков просил провести тест у независимого эксперта.

Однако, следствие не признало доводы обвиняемого и его защиты обоснованными и заявило, что предложенный эксперт не находится в служебной или иной зависимости от следователя и не входит в штат следственного подразделения, в чьем производстве находится это уголовное дело.

Следствие приняло решение отказать Третьякову в удовлетворении его ходатайства от обводе предложенного эксперта и проведении психофизиологической экспертизы с применением полиграфа другим независимым от правоохранительных органов экспертом.

Как пояснил агентству Сергей Колосовский, отказ следствия не повлияет на решение Третьякова о прохождении теста на полиграфе у независимого эксперта. Как только Станислава Третьякова отпустят из СИЗО, он пройдет экспертизу в Челябинске или Екатеринбурге.

Сегодня Челябинский областной суд рассматривает жалобу на решение Центрального районного суда Челябинска на избранную в отношении Третьякова меры пресечения.