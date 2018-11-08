Станислав Третьяков: Я никогда не брал взяток. Это моя принципиальная позиция

Бывший глава администрации Миасского городского округа (Челябинская область) Станислав Третьяков, обвиняемый в получении взятки, категорически отрицает факт совершения им данного преступления и считает предъявленное ему обвинение оговором со стороны находящегося под следствием человека, который заключил досудебное соглашение.

Об этом Станислав Третьяков заявил в ходе судебного заседания, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Как пояснил агентству адвокат обвиняемого Дмитрий Медведев, на заседании 8 ноября приняли характеризующие материалы и выслушали мнения всех сторон.

«Я никогда не брал взяток, это моя принципиальная жизненная позиция», - заявил Станислав Третьяков в ходе судебного заседания. Он рассказал, что, работая патологоанатомом (по первому образованию), имел немало возможностей брать взятки, но никогда этого не делал. Должность руководителя комитета по имуществу и земельным отношениям администрации, которую он занимал в 2012 году, также давала много шансов незаконно обогатиться, но и ими он не воспользовался. Кстати, об этом агентству рассказывали и некоторые жители Миасса, которые хорошо знали Третьякова и которым он бескорыстно помогал в решении их вопросов в меру своих полномочий.

«Честный, порядочный, сильный и принципиальный человек. Умный и образованный. Отличный бизнесмен! Точно небедный и нежадный!!!!! Знаю лично много лет, поэтому понимаю, что кто-то что-то путает, мягко говоря», - написал один из читателей агентства.

Напомним, следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу. Прокурор поддержал его. По мнению следствия Третьяков, находясь на свободе, он может использовать свои связи в правоохранительных органах и скрыться от следствия.

Станислав Третьяков подчеркнул, что, оставаясь на свободе, он никуда не сбежит, так как этот шаг станет лишь признанием его несуществующей вины. Защитник также отмечал, что у Третьякова было немало возможностей сбежать, так как он неоднократно выезжал за пределы страны. Адвокат просил рассмотреть меру пресечения, не связанную с лишением свободы, – домашний арест или залог в сумме 5 миллионов рублей. По словам Третьякова, на свободе ему будет проще доказать, что выдвинутое против него обвинение построено на оговоре.

Судья удалилась в совещательную комнату. Решение объявят после 17 часов.