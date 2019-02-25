Экс-омбудсмен Алексей Севастьянов вышел на свободу

Бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области отпустили на свободу. Следователь отозвал ходатайство о его аресте.

Сегодня, 25 февраля, Центральный районный суд Челябинска должен был рассматривать вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова, подозреваемого в покушении на мошенничество. Заседание суда не состоялось, потому что следователь сам отозвал свое ходатайство о заключении Севастьянова под стражу.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Алексея Севастьянова сотрудники челябинской полиции задержали в Москве 20 февраля. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Севастьянову инкриминируется афера при получении гранта на ведение фермерского хозяйства. В декабре 2016 года он зарегистрировался как глава крестьянского фермерского хозяйства. К этому времени задержанный обладал земельным наделом в размере 20 гектаров, складскими помещениями для хранения продукции и техники и торговыми помещениями для реализации сельскохозяйственной продукции.

На следующий день член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин сообщил о нарушениях при задержании Алексея Севастьянова. В частности, он отметил, что при задержании адвокатом и самим задержанным было заявлено ходатайство о консультации с защитником и желании дать показания по обстоятельствам возникших в отношении него подозрений. Но следователем этого сделано не было.

Бабушкин написал обращение к председателю при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову и уполномоченной по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой.