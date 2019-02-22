Суд продлил Севастьянову срок содержания под стражей на 72 часа. Обвинение пока не предъявлено.

Центральный районный суд Челябинска сегодня, 22 февраля, продлил срок содержания под стражей на 72 часа для бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, которого два дня назад задержали в Москве по подозрению в мошенничестве и доставили для допроса в южноуральскую столицу.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Алексея Севастьянова сотрудники челябинской полиции задержали в Москве 20 февраля. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Севастьянову инкриминируется афера при получении гранта на ведение фермерского хозяйства. В декабре 2016 года он зарегистрировался как глава крестьянского фермерского хозяйства. К этому времени задержанный обладал земельным наделом в размере 20 гектаров, складскими помещениями для хранения продукции и техники и торговыми помещениями для реализации сельскохозяйственной продукции.

На следующий день член Совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин сообщил о нарушениях при задержании Алексея Севастьянова. В частности, он отметил, что при задержании адвокатом и самим задержанным было заявлено ходатайство о консультации с защитником и желании дать показания по обстоятельствам возникших в отношении него подозрений. Но следователем этого сделано не было.

Бабушкин написал обращение к председателю при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову и уполномоченной по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой.

В этот же день Игорь Трунов, руководитель юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», в которой до задержания работал Алексей Севастьянов, заявил, что это дело носит политический характер.