Экс-председатель Центрального районного суда Рамзия Лутфуллоева намерена оспорить свою отставку

Экс-председатель Центрального районного суда Рамзия Лутфуллоева написала жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации. Она намерена оспорить решеие ККС Челябинской области и прекращении ее полномочий.

Рассмотрение жалобы судьи Центрального районного суда Челябинска Лутфуллоевой Рамзии Рифовны на решение квалификационной коллегии судей Челябинской области от 19 апреля 2019 о прекращении ее полномочий председателя Центрального районного суда Челябинска назначено на девять часов утра 24 июля.

Рамзию Лутфуллоеву, 19 апреля квалификационная коллегия судей Челябинской области отправила в отставку после жалоб подчиненных. Ее место занял Григорий Важенин, трудился Центральном районном суде в должности обычного судьи. Кресло под Рамзией Лутфуллоевой закачалось еще в конце ноября 2018 года, когда в Совет судей Челябинской области поступили жалобы от двух судей Центрального районного суда Инны Марковой и Елизаветы Котляровой.

Инна Маркова просила дать оценку приказу Рамзии Лутфуллоевой на предмет соответствия содержащихся в нем выводов о наличии в ее действиях конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела о многомиллионных аферах «Здоровой фермы» и ее решении вернуть уголовное дело прокурору из-за процессуальных ошибок. Также Инна Маркова пожаловалась, что Рамзия Лутфуллоева изменила ее специализацию по рассмотрению дел с уголовных дел на гражданские.

Елизавета Котлярова попросила региональный Совет судей проверить обоснованность распределения дел с учетом их категорий и специализации судей.

В итоге квалификационная коллегия судей Челябинской области отправила председателя суда в отставку.