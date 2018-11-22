Экс-заместитель директора ООО «Общественный городской транспорт» Рустам Тимуршин стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске по требованию прокуратуры в отношении экс-заместителя директора ООО «Общественный городской транспорт» Рустама Тимуршина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

По поручению прокурора Челябинской области прокуратура Челябинска провела проверку по факту задержки выплаты заработной платы работникам ООО «Общественный городской транспорт».

Установлено, что бывший заместитель директора Рустам Тимуршин является руководителем ООО «Первая гильдия+», которое также осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок.

«Злоупотребляя полномочиями, вопреки интересам ООО «Общественный городской транспорт», он организовал движение автобусов общественного городского транспорта на маршрутах, пересекающихся с маршрутами, обслуживаемыми ООО «Первая гильдия+», в результате чего существенно снизил получаемую выручку на маршрутах ООО «Общественный городской транспорт», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, через ранее созданное им же юридическое лицо, Тимуршин приобрел шесть автобусов, которые в последующем были переданы ООО «Общественный городской транспорт» на основании договора, устанавливающего завышенную стоимость арендной платы. Таким образом, он подготовил и обеспечил заключение заведомо невыгодного договора аренды техники с аффилированной ему организацией.

Действия Рустама Тимуршина повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам работников ООО «Общественный городской транспорт» в сфере оплаты труда.

Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по городу Челябинску, где в отношении Рустама Тимуршина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, прокуратура Челябинской области ранее возбудила административное дело в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода по статье 5.27 «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», части шестой «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».

Также надзорное ведомство инициировало доследственную проверку в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Материалы переданы в следственное управление Следственного комитета по Челябинской области.

Основанием для этого стал 16-миллионный долг перед работниками предприятия. Из-за этого второго ноября автобусы не вышли на линию. Сейчас все долги перед транспортниками погашены. Рустам Тимуршин со своей должности уволен.

Дать комментарий о том, начата ли доследственная проверка в отношении Дмитрия Холода, в следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области пообещали позднее.