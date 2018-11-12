Замдиректор ООО «Общественный городской транспорт» Рустам Тимуршин может стать фигурантом уголовного дела

Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении замдиректора ООО «Общественный городской транспорт» Рустама Тимуршина. Он работает на аффилированные фирмы-перевозчики.

По поручению прокурора Челябинской области прокуратурой Челябинска проведена проверка по факту задержки выплаты заработной платы работникам ООО «Общественный городской транспорт». Установлено, что заместитель директора указанного предприятия Рустам Тимуршин одновременно является руководителем ООО «Первая гильдия+», которое также осуществляет деятельность в сфере пассажирских перевозок.

«Злоупотребляя полномочиями, вопреки интересам ООО «Общественный городской транспорт», он организовал движение автобусов общественного городского транспорта на маршрутах, пересекающихся с маршрутами, обслуживаемыми ООО «Первая гильдия+», в результате чего существенно снизил получаемую выручку на маршрутах ООО «Общественный городской транспорт», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, через ранее созданное им же юридическое лицо, Рустам Тимуршин приобрел шесть автобусов, которые в последующем были переданы ООО «Общественный городской транспорт» на основании договора, устанавливающего завышенную стоимость арендной платы.

«Таким образом, подготовил и обеспечил заключение заведомо невыгодного договора аренды техники с аффилированной ему организацией. Указанные действия повлекли за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам работников ООО «Общественный городской транспорт» в сфере оплаты труда и способствовали увеличению кредиторской задолженности организации», - добавила Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки направлены в УМВД России по городу Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Рустама Тимуршина по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации».

Кроме того, прокурором главе Челябинска внесено представление, в котором поставлен вопрос о принятии действенных мер, направленных на эффективное использование переданного муниципального имущества и защиту трудовых прав работников.

Напомним, на прошлой неделе прокуратура также инициировала проверку в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода. Основанием для стал 16-ти миллионный долг перед работниками предприятия. Второго ноября, автобусы ООО «Городской общественный транспорт» не вышли на линию. Так транспортники, не получившие в полном объеме зарплату за август и сентябрь, выразили свой протест.

В этот же день прокуратура возбудила в отношении Дмитрия Холода административное дело по статье 5.27 «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», части шестой «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». Также надзорное ведомство инициировало доследственную проверку в отношении Дмитрия Холода по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Материалы переданы в следственное управление Следственного комитета по Челябинской области.

Все долги перед транспортниками сейчас погашены в полном объеме.