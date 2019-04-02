Ездил без прав и в пьяном виде: полицейские установили личность лжесотрудника ГИБДД, избившего посетителя бара

Сотрудниками полиции Челябинска установлен мужчина, незаконно использовавший форму полицейского. Им оказался местный житель, который приобрел обмундирование сотрудника ДПС в социальных сетях.

Главным управлением МВД России по Челябинской области проведена проверка инцидента, который произошел 28 марта 2019 года в баре «Фрау Марта» в центре Челябинска. Мужчина, находясь якобы в форменной одежде сотрудника полиции, спровоцировал драку с посетителями развлекательного заведения. Видео потасовки выложила у себя на странице в социальной сети правозащитница Валерия Приходкина. Она утверждала, что дебошир является сотрудником полиции и просила УСБ ГУ МВД России по Челябинской области «вычислить» своего сотрудника. В пресс-службе УМВД России по городу Челябинску еще вчера заявили, что человек на видео никакого отношения не имеет к органам внутренних дел.

Сегодня, второго апреля, региональный главк дает более полную информацию о «ряженом» полицейском.

«Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности, в том числе в несовершеннолетнем возрасте за нарушения правил дорожного движения, а именно вождение автомобиля без водительского удостоверения, вождение в состоянии алкогольного опьянения и выезд на полосу встречного движения. Это уроженец Челябинска, никогда не работавший в полиции и не имеющий отношения к органам внутренних дел. Задержанный пояснил, что около года тому назад приобрел указанную форму по частям на сайте объявлений с целью комплектации и перепродажи по более высокой цене. Признал, что в данной форме приходил в бар, где у него возник конфликт с посетителями, переросший в драку», - сообщили в региональном полицейском главке.

По месту проживания задержанного изъята форма инспектора ДПС и жезл. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». За совершение данного противоправного деяния мужчине грозит наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.

В случае с «ряженым» сотрудником ДПС реакция полиции Челябинска оказалась молниеносной. Остается вопрос, почему не сдвигается с места и нет никакой информации о другом якобы тоже не страже порядка, который был замешан в драке после ДТП.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 27 мая 2018 года «ряженый» полицейский «засветился» в ДТП на Комсомольском проспекте. Тогда некто по фамилии Титов, вооруженный пистолетом, приковал водители Дмитрия Бехретева наручниками и смотрел, как его избивают другие участники аварии. Все это есть на видеозаписи, которую сделали очевидцы инцидента. Также на кадрах видно, что к месту дорожного конфликта подъезжает экипаж ДПС и этот человек в форме, похожей на полицейскую, здоровается с сотрудниками ГИБДД за руку. Стражи порядка тогда также заявили, что этот человек не имеет никакого отношения к органам внутренних дел. При этом известно, что в полиции Челябинска работает его жена, которая сейчас находится в декрете.

Изначально уголовное дело в отношении этого человека не возбуждалось. Однако в конце января в отношении «ряженого» полицейского прокуратура требовала возбудить уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Этого пока не сделано.