Фирму по переработке нефтепродуктов из Агаповского района наказали за загрязнение воздуха

В природоохранную прокуратуру Магнитогорска (Челябинская область) с жалобами на деятельность ООО «Транс-Нефть» обратились жители поселка-станции Буранное. Они сообщили, что нефтеперерабатывающая компания загрязняет атмосферный воздух.

Магнитогорской природоохранной прокуратурой проверено обращение жителей поселка - станция Буранная Агаповского района о нарушениях обществом с ограниченной ответственностью «Траст-Нефть» законодательства об охране окружающей среды.

«Установлено, что обществом на территории поселка осуществляется переработка углеводородного сырья на специальной установке, в результате чего в атмосферу выбрасывается 18 загрязняющих веществ. В нарушение требований действующего законодательства предприятием не проведено исследование атмосферного воздуха, уровней физического и биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта, не представлено в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявление об установлении санитарно-защитной зоны предприятия», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

Кроме того, при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий предприятием проводились мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, не согласованные с министерством экологии Челябинской области.

По результатам проведенной проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Несоблюдение экологических требований при эксплуатации строений, сооружений и иных объектов капитального строительства» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.