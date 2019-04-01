ГИБДД Челябинска - о причинах и последствиях ДТП под мостом на Меридиане

В Челябинске ДТП под мостом на автодороге Меридиан сегодня, первого апреля, произошло в результате того, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением. Машина совершила наезд на препятствие и опрокинулась вдоль трамвайных путей.

Сам водитель, мужчина 1967 года рождения, не пострадал, а вот его пассажира госпитализировали в больницу с травмами. Какие именно телесные повреждения получил мужчина, сидевший на пассажирском сиденье, в городской Госавтоинспекции пока не знают.