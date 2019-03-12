Главе Чебаркуля предъявлено обвинение в получении взятки

Главе Чебаркульского городского округа (Челябинская область) Сергею Ковригину предъявлено обвинение в получении взятки. В уголовном деле фигурирует сумма в 50 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемый получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50000 рублей от представителя коммерческой организации за незаконную передачу муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения. Решением Арбитражного суда Челябинской области по иску прокурора области в 2017 году договоры аренды по передаче указанного муниципального имущества признаны недействительными.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя СК обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливается причастность обвиняемого к совершению иных преступлений», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», параллельно расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Мошенничество в особо крупном размере» при хищении денег при покупке детсада в Чебаркуле. Первым обвиняемым в этом деле стал Сергей Богатырев, проводивший оценку здания.

До 23 апреля Ковригин будет находиться под домашним арестом. Его членство в партии «Единая Россия» приостановлено. От должности главы города чиновник также отстранён.

Шестого марта, депутаты Чебаркульского городского округа назначили Светлану Виноградову временно исполняющей обязанности главы города. Ранее она занимала пост замглавы по социальным вопросам.