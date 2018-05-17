Главный ревизор региона раскрыл тайны приобретения экс-главы Миасса Геннадия Васькова

Стоимость завышена, технические характеристики здания не позволяют находиться в нем детскому саду: председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин сегодня, 17-го мая, рассказал о результатах работы ревизоров в Миассе по скандально известному делу экс-главы Геннадия Васькова.

Проверка по факту приобретения на средства бюджета здания под детский сад была проведена Контрольно-счетной палатой, как и поручал губернатор региона, в максимально короткие сроки и, как подчеркнул Алексей Лошкин, максимально эффективно.

«Ситуация с покупкой здания, которая нам открылась, с точки зрения восприятия совсем несложная, мы даже удивились примитивности использованных схем, - отметил председатель КСП региона. - Большой блок вопросов я прокомментировать не смогу, так как они находятся в уголовно-правовой плоскости, являются тайной следствия».

Алексей Лошкин сообщил, что здание под детский сад было приобретено муниципалитетом в декабре прошлого года за 24 миллиона рублей, хотя его реальная стоимость - это подтвердила проведенная экспертиза - в разы ниже.

По его словам, двухэтажное здание построено со всевозможными нарушениями норм, в том числе пожарной безопасности и санитарных.

Здание строилось под магазин, магазином оно и должно было оставаться: использоваться как детский сад строение категорически не может.

«Муниципальная власть решила его дооборудовать, решив таким образом проблему дефицита мест. Однако фактически строение дооборудовано не было. Там расставили мебель, установили детскую, соответствующего размера, сантехнику, и все на этом, - подчеркнул Алексей Лошкин. – Первое, что я почувствовал, зайдя в это здание: в нем нечем было дышать. В тот день на улице стояла прохладная погода, и дом сильно протопили - до 29-ти градусов. Это, как вы понимаете, не очень комфортная температура. В тепловой узел я и вовсе не смог зайти, меня, можно сказать, ошпарило горячим воздухом».

Выявив факты завышения стоимости объекта и несоответствие его техническим нормам, Контрольно-счетная палата направила на место событий правоохранительные органы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», приобретение детского сада стало поводом для ареста теперь уже бывшего главы Миасса Геннадия Васькова. В этот вторник, 15-го мая, Тракторозаводский суд Челябинска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 14-го июля этого года.

Днем ранее, 14-го мая, следственные органы СКР региона возбудили в отношении бывшего высокопоставленного чиновника уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» на основании материалов, переданных УФСБ России по Челябинсской области, сотрудники которого осуществляют оперативное сопровождение.

«По данным следствия, в 2017 году в городе Миассе подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада», - прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

В этот понедельник Геннадий Васьков был задержан в администрации Миасса, где на следующий день состоялась чрезвычайная сессия городского собрании депутатов. Депутаты приняли отставку Геннадия Васькова. На должность исполняющего обязанности главы города был избран первый заместитель председателя собрания депутатов Григорий Тонких.

Интересно, что в настоящее время на скамье подсудимых находится предшественник Васькова Виктор Ардабьевский. Бывший глава администрации города был задержан 30 сентября 2013 года в собственном автомобиле. В этот же день сити-менеджера этапировали в Москву. По версии следствия, Ардабьевский, будучи одним из членов криминальной преступной группировки «Турбазовские», имел отношение к расправе над гендиректором ЗАО «Трек» Андреем Падучиным в 2005-м году и директором ООО «Надежда» Павлом Сидоровым в 2008-м. Вместе с ним будут судить еще восемь человек, в том числе миасского бизнесмена Ралифа Фаизова.

В 2011-м году вышел на свободу по УДО еще один экс-глава Миасса Владимир Григориади, который 12-го октября 2004-го года был приговорен Челябинским областным судом по пунктам «в, г» части четвертой статьи 290 УК РФ к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей. Чиновника арестовали бойцы спецназа УФСБ 12-го мая 2004-го года.

Такой срок облсуд назначил Григориади за получение путем вымогательства крупной денежной взятки за совершение входящих в его служебные полномочия действий в пользу взяткодателя.

Также суд лишил Григориади права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.