Главный врач психдиспансера Магнитогорска, в котором издевались над пациентом, уволен

Главный врач психдиспансера Магнитогорска (Челябинская область), в котором издевались над пациентом уволен. Следственный комитет и прокуратура региона продолжает проверку.

Приказ об увольнении главного врача психоневрологического диспансера Александра Беликова подписал министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Мария Хворостова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», челябинские санитары сняли видео, как они по ночам издеваются над больными пациентами. На нем видно, как медики кидают в 72-летнего старичка тапок и пинают его. Парней в белых халатах это очень забавляет. Главврач психдиспансера уже подтвердил, что на видео действительно сотрудники его больницы. Это Андрей Быковский и Рушан Абдрахманов.

Губернатор Борис Дубровский вчера, 16 октября, потребовал уволить с «волчьим билетом» санитаров, издевавшихся над пациентом и применить максимально жесткие меры к самому главврачу.

По поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина в психоневрологическом диспансере Магнитогорска началась проверка по факту причинения побоев санитарами пожилому пациенту. Изначально планировалось, что сотрудники надзорного ведомства смогут опросить попавшего на видео пациента, однако выяснилось, что он скончался.

«Дедушка болел сахарным диабетом, на фоне болезни у него случались провалы в памяти, и он мог просто не помнить, что с ним было в психбольнице. О случаях издевательств он нам не рассказывал, - цитирует слова внучки пожилого мужчины Магсити74.

По факту издевательств над пациентами свою проверку начало и следственное управление Следственного комитета по Челябинской области.