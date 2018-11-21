Из челябинской колонии с подозрением на инфекцию госпитализированы еще двое малышей

В Доме малютки колонии №5 города Челябинска продолжается эпидемия. В больницу с подозрением на вирусную инфекцию продолжают госпитализировать малышей.

20 ноября из Дома малютки колонии №5 в больницу №8 Челябинска с подозрением на вирусную госпитализированы еще два ребенка. Состояние детей не вызывает у медиков опасений, но пока они будут находиться под наблюдением врачей.

«Госпитализация связана с подъемом заболеваемости ОРВИ. Дом малютки сейчас закрыт на карантин. В настоящее время проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 11 ноября из Дома малютки колонии №5 города Челябинска трехмесячного малыша увезли в больницу №8 города Челябинска, где через три дня он скончался от вирусной инфекции. Потом были госпитализированы еще шестеро детей с аналогичным диагнозом.

Добавим, мать умершего малыша отбывает срок по наркотической статье. Ребенок родился недоношенным, на седьмом месяце беременности. Осужденная страдает рядом хронических социально значимых заболеваний.