Из-за пожара в школе Челябинска эвакуировали почти 1000 человек

Больше 1000 человек были эвакуированы из-за пожара в школе Челябинска. В образовательном учреждении загорелась раздевалка.

Сегодня, 17 декабря, на центральный пункт пожарной связи прошёл сигнал о том, что сработали автоматическая пожарная сигнализация в школе №19. Одновременно с сигналом поступил и телефонный звонок из данной школы: в раздевалке на первом этаже горят вещи.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова уже через шесть минут. К этому моменту из школы самостоятельно эвакуировались на спортивную площадку 1005 детей и 79 человек из числа администрации и преподавательского состава.

«В здании наблюдалось сильное задымление. Очаг пожара составил четыре квадратных метра, горела верхняя одежда в гардеробе, на первом этаже. В настоящее время возгорание ликвидировано, идет проветривание помещений. Что послужило причиной пожара, предстоит установить сотрудникам отделения дознания. Происшествие успешно ликвидировано. Родители школьников оповещены, занятия на сегодняшний день отменены», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Благодаря правильным действиям педагогов никто не пострадал. Регулярные учебные тренировки на случай возникновения пожара, проводимые во всех школах города, обеспечили грамотное выполнение алгоритма эвакуации. А сработка автоматической пожарной сигнализации с прямым выводом на городскую службу «01» позволила не только вовремя обнаружить пожар и передать информацию о нем, но и сократить время прибытия экстренных служб.