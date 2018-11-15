Из-за решеток на окнах в Новосинеглазово едва не погибли в огне женщина и ребенок

Решетки на окнах едва не стали причиной гибели женщины и ребенка при пожаре в поселке Новосинеглазово. К счастью, соседям удалось сломать опасную преграду.

Сигнал о пожаре на центральный пункт пожарной связи поступил от очевидцев 14 ноября. На улице Станционная поселка Новосинеглазово горела квартира на первом этаже жилого дома.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений соседи, успев выломать решетку на окне, вытащили из горящей квартиры женщину и четырехлетнего ребенка. Прибывшие к месту вызова работники скорой медицинской помощи зафиксировали у женщины ожоги 2-3 степени, у мальчика – отравление угарным газом. Оба пострадавших были направлены в медицинские учреждения», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Сотрудникам отделения дознания по пожарам предстоит установить причину случившегося: имела ли место детская шалость или причиной пожара стала неисправность электрооборудования.