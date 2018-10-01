Контрактник из Магнитогорска пропал в Воронежской области

Контрактник из Магнитогорска (Челябинская область) пропал в Воронежской области. Дмитрий Омельницкий не выходит на связь с родственниками с июня.

В Воронежской области разыскивают 22-летнего контрактника из Магнитогорска Дмитрия Омельницкого. Молодой человек проходил службу в «части повышенной смертности» 91711 в Богучаре. Молодой человек перестал выходить на связь с конца июня. Родственники обратились в воинскую часть и им подтвердили, что магнитогорец пропал и идут его поиски. Об этом сообщает местный портал moe-mobile.

В официальном ответе, который пришел родственникам, говорится, что до увольнения - то есть до августа – Дмитрий жил в части. По словам родственников его там не было. Зарплата пришла Дмитрию только за июнь, в этом же месяце кто-то снимал с карты деньги в Воронеже.

Приметы Дмитрия Омельницкого: рост 190 см, серые глаза, светло-русые волосы, в левом углу губы шрам. Молодой человек был одет в военную форму. Если вы что-либо знаете о местонахождении Дмитрия, позвоните по телефону 8-900-300-09 -12.