Лихача, устроившего смертельное ДТП в Челябинске, отправили в СИЗО. Никита Никитин проведет в камере два месяца.

Сегодня, 21 мая, Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения для 23-летнего Никиты Никитина, который устроил смертельное ДТП в Челябинске.

Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу на два месяца — до 20 июля.

Адвокат на суде заявил, что Никита Никитин закончил колледж УралГУФКа, работает таксистом, женат, его супруга ждет ребенка. Она, кстати, также была в зале суди и весь процесс плакала. Сторона защиты просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Следователь настаивал на заключении под стражу.

Кроме того, он отметил, что Никитин пытался ввести следствие в заблуждение, заявляя о том, что у автомобиля не сработали тормоза. Но осмотр автомобиля и места ДТП показал, что автомобиль полностью технически исправен.

В итоге суд принял решение о заключении Никитина под стражу на два месяца.

Напомним, 20 мая около 09:30 у дома 116 по улице Комарова, мужчина, управляя автомобилем BMW, выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с тремя автомобилями: Лада Веста, Skoda Oktavia и затем с автомобилем ГАЗ-31029.

В результате ДТП водитель отечественной автомашины скончался на месте. Пассажир автомобиля ГАЗ, женщина и водитель Skoda Oktavia получили телесные повреждения, госпитализированы.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.