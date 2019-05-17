Медики челябинской больницы дополучили заработную плату

В челябинской шестой городской клинической больнице устранили ошибки в начислении зарплат.

Около двадцати счетных ошибок выявила проверка, проведенная по жалобам сотрудников «шестерки».

В настоящее время все нарушения устранены, медицинским работникам доначислили положенные средства с учетом процентов за каждый день просрочки. Об этом сегодня, 17-го мая, рассказал главный врач ГКБ №6 Виктор Шепелев.

Он отметил, что главная цель любого учреждения здравоохранения - оказание качественной квалифицированной медицинской помощи пациентам и, естественно, соблюдение трудовых прав работников.

Виктор Шепелев рассказал, что абсолютно все муниципальные и государственные учреждения здравоохранения Южного Урала перешли на новую оплату труда. При этом большинство сотрудников больницы отнеслись к этим изменениям положительно.

«Мы часть общей системы здравоохранения и обязаны следовать принятым решениям, в том числе по изменению системы оплаты труда. Они коснулись всех государственных и муниципальных лечебных учреждений, и восприняты медицинскими работниками и сотрудниками нашей больницы исключительно положительно. Потому что после изменений выросла гарантированная государством часть. Так, оклады у врачей увеличились более чем в два раза, у заведующих терапевтических отделений - в три раза, у заведующих хирургическими отделениями - в 3,5 раза. И естественно, что выросли все надбавки компенсационного характера. Вторая часть заработных плат - это стимулирующая. И все медработники были предупреждены, что с увеличением окладной части будет сокращена стимулирующая составляющая, без общего уменьшения дохода», - резюмировал Шепелев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время в ГКБ№6 по заявлению актива сотрудников больницы проводят проверки сотрудники прокуратуры, трудовой инспекции, а также комиссия минздрава Челябинской области. Результаты проверки будут обнародованы в конце мая.