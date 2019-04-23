Мигранты полюбили «резиновые» квартиры в Челябинске

Жители областного центра продолжают прописывать в своих квартирах иностранцев. Реальная возможность отправиться за решетку их не останавливает.

Челябинские полицейские в ходе проведения профилактического мероприятия «Ваш участковый» выявили три квартиры, собственники которых за денежное вознаграждение фиктивно поставили на учет по месту пребывания девять иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им жилые помещения.

«Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции установлены собственники квартир в возрасте от 37 до 42 лет, которые в период с января по март текущего года фиктивно зарегистрировали в своих квартирах от двух до пяти иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им жилые помещения. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», - сообщали сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Собственникам жилья грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», фиктивной регистрацией считается постановка на учет иностранца на основе недостоверных данных или фальшивых документов, а также постановка на учет в помещении, где мигрант не собирается на самом деле жить или работать. За фиктивную регистрацию грозит или штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительные работы на срок до трех лет, либо реальное лишение свободы на такой же срок.

В 2018 году за фиктивную постановку на учет мигрантов в Челябинске было возбуждено порядка тысячи уголовных дел.