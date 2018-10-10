На бывшего директора магнитогорского ДСУ Максима Безгодова завели новое уголовное дело. Экс-чиновнику придется ответить за покупку дисков на личное авто за счет бюджета.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» Максима Безгодова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество с использованием служебного положения».

«По версии следствия, в 2016 году Безгодов, являясь директором МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска», из корыстной заинтересованности за счет средств учреждения приобрел комплект колесных дисков стоимостью 21400 рублей, которые установил на личный автомобиль аналогичной марки», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Ранее Безгодов был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290, ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) к лишению свободы сроком на 6,5 года и конфискации автомобиля Шкода Октавия. В настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима.