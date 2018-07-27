На челябинском заводе «ТехноНиколь» силовики проводят выемку документов. Мероприятия связаны с тем, что в районе этого завода экологи зафиксировали превышение по формальдегиду.

Завод «ТехноНиколь» - предприятие федерального надзора. Проверку проводит ГУ МВД России по Челябинской области совместно с Росприроднадзором и министерством экологии региона. От последнего ведомства задействованы лаборатории и специалисты.

Специалистам необходимо выяснить, является ли предприятие загрязнителем атмосферного воздуха.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный информированный источник, в районе завода было зафиксировано превышение по формальдегиду, которое выявила лаборатория министерства экологии региона.

Добавим, что до 29 июля в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В регионе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первого степени опасности.

Региональное министерство экологии совместно с Росприроднадзором по Челябинской области усиливают работу по контролю за выбросами промышленных предприятий.

«Две передвижные экологические лаборатории минэкологии ежедневно выезжают на замеры качества атмосферного воздуха. Контроль производится на границах жилых застроек и в зонах влияния промпредприятий. Специалисты регионального госэкологического надзора министерства экологии выезжают по обращениям граждан и проводят проверки промышленных объектов. Сотрудники Росприроднадзора по Челябинской области проверяют крупные предприятия федерального надзора», - рассказала пресс-секретарь министерства экологии Челябинской области Екатерина Сорокина.

Результаты проверок будут опубликованы на официальном сайте министерства экологии.