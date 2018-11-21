На челябинской таможне развернули 40 тонн китайских мандаринов в Казахстан

На этой неделе сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области, при проверке документов, обнаружили два нарушения при ввозе подкаранатинной продукции на территорию Южного Урала из соседнего Казахстана. Две фуры, каждая загружена по 20 тонн китайскими мандаринами, не прошли фитосанитарную проверку.

При проведении контроля установлено, что продукция перемещалась без сертификатов страны-происхождения, что является нарушением требований международного стандарта МСФМ № 12 от 30.04.2008. Также выявлено несоответствие этикеток в фитосанитарном сертификате и на таре, в которой перевозилась продукции. Это является нарушением требования Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 г. № 157.

Сотрудником управления Россельхознадзора по Челябинской области было принято решение о возврате 40 тонн мандаринов обратно в Республику Казахстан. Перевозчикам вынесены постановления о наложении административных штрафов по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции и выданы предписания на возврат груза.