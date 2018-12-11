На обкурившегося челябинского студента, который вместе подругой вызвал себе полицию, завели уголовное дело

Студенту-наркоману колледжа «Комитент» придется ответить за использование поддельного паспорта, употребление наркотиков и культивирование конопли. Подруга, которая также была под кайфом, проходит пока как свидетель.

Полиция Челябинска в отношении 17-летнего студента факультета «Туризм» колледжа «Комитент» возбудила уголовное дело по части первой статьи 327 уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Данная статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Как сообщало ранее агентство «Урал –пресс-информ», 23 ноября полицейские Челябинска в рамках оперативного мероприятия «Ночь» обнаружили нарколабораторию, которую на съемной квартире оборудовали студенты челябинского колледжа "Комитент". Будучи под кайфом, они сами вызвали сотрудников полиции, потому что им показалось, что в их квартиру кто-то ломится. У молодого человека стражи порядка обнаружили поддельный паспорт, в котором указана совсем другая дата рождения. Он был им изготовлен для того, чтобы он, будучи несовершеннолетним, смог покупать сигареты и алкоголь.

«Рассматривается также вопрос о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 327. Это использование заведомо подложного документа», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Кроме того, на студента заведены два административных дела. Первое по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», второе дело возбуждено по статье «Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками».

Подруга студента проходит по всем эти делам пока только в роли свидетеля.